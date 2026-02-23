GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,90
EURO
51,82
STERLİN
59,39
GRAM
7.478,77
ÇEYREK
12.341,99
YARIM ALTIN
24.601,70
CUMHURİYET ALTINI
48.993,95
KONYA Haberleri

Konyaspor kazandı: Okul yeşil-beyaz oldu!

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konyaspor kazandı: Okul yeşil-beyaz oldu!

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde yer alan Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu, Konyaspor'un kazanmasıyla yeşil-beyaza büründü.



Okul yönetimi daha önce; "Konyaspor'un kazandığı haftalarda Pazartesi günleri okula Konyaspor formasıyla gelinebilir” kararı almış; bu karar ise 12 haftalık rotasyona uğramıştı. Konyaspor'un kazanması, tüm okulu yeşil-beyaza bürüdü.

Konyaspor'un Galatasaray galibiyeti, okulun veli gruplarında peş peşe bildirimlere yol açtı. 22 Şubat Pazar akşamında; tüm velilere o mesaj yönlendirildi. "Çocuklarımız, Pazartesi günü okula Konyaspor formasıyla gelebilir…”



Ve o gün… 23 Şubat Pazartesi… Haftanın ilk eğitim günü. Miniklerin okul forması yerine Konyaspor forması giydiği, koşar adım okula hareket ettiği o gün…

İstiklal Marşı ile güne başlayan minikler, derse geçmeden önce bir araya gelerek minik bir tezahürat yapmayı ve 3'lü çekmeyi de ihmal etmiyor.

Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu'nda kayda alınan bu görüntüler, Konyasporlu nesillerin gelmesi için gelecek adına umutlandırdı.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER