Konyaspor kazandı: Okul yeşil-beyaz oldu!

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde yer alan Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu, Konyaspor'un kazanmasıyla yeşil-beyaza büründü.
Okul yönetimi daha önce; "Konyaspor'un kazandığı haftalarda Pazartesi günleri okula Konyaspor formasıyla gelinebilir” kararı almış; bu karar ise 12 haftalık rotasyona uğramıştı. Konyaspor'un kazanması, tüm okulu yeşil-beyaza bürüdü.
Konyaspor'un Galatasaray galibiyeti, okulun veli gruplarında peş peşe bildirimlere yol açtı. 22 Şubat Pazar akşamında; tüm velilere o mesaj yönlendirildi. "Çocuklarımız, Pazartesi günü okula Konyaspor formasıyla gelebilir…”
Ve o gün… 23 Şubat Pazartesi… Haftanın ilk eğitim günü. Miniklerin okul forması yerine Konyaspor forması giydiği, koşar adım okula hareket ettiği o gün…
İstiklal Marşı ile güne başlayan minikler, derse geçmeden önce bir araya gelerek minik bir tezahürat yapmayı ve 3'lü çekmeyi de ihmal etmiyor.
Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu'nda kayda alınan bu görüntüler, Konyasporlu nesillerin gelmesi için gelecek adına umutlandırdı.
(Ali Asım Erdem)