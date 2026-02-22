Konya’da endişeli bekleyiş sürüyor! Kayıp alzheimer hastasından 11 gündür iz yok

Konya’nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi’nde ikamet eden 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı’dan 11 gündür haber alınamıyor.

Dedemli Mahallesi'nde 11 gündür kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki Mevlüt Aybattı için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Ali Emre Deniz ve Mehmet Çetiner ekiplerin yürüttüğü çalışmaları sahada takip ederek incelemelerde bulundu. Yetkililer, Aybattı'nın sağ olarak bulunabilmesi amacıyla vatandaşlardan destek olmalarını ve ellerindeki bilgileri ilgili birimlerle paylaşmalarını istedi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

Kayıp ihbarının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara komando birliği, jandarma ekipleri ve çok sayıda arama kurtarma personeli katılıyor. Kırsal alanlar, ormanlık bölgeler ve mahalle çevresinde detaylı taramalar gerçekleştiriliyor.

İlçe Kaymakamı Ali Emre Deniz, Belediye Başkanı Mehmet Çetiner ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Daire Başkanı Latif Erdoğan, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililer, sahada görev yapan ekiplerden arama faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

HAVADAN, KARADAN VE SUDAN ARAMA

Ekipler arama çalışmalarında teknolojik imkânlardan da yararlanıyor. Yapay zekâ destekli dronlarla havadan geniş alanlar taranırken, termal kameralar ve gelişmiş görüntüleme sistemleriyle olası iz ve bulgular titizlikle değerlendiriliyor.

Karadan yürütülen aramalara ek olarak, su altı ekipleri de dere ve göletlerde çalışmalarını sürdürüyor. Tüm birimler koordineli şekilde gece gündüz demeden faaliyetlerine devam ediyor.

"ARAMA ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR"

Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, arama çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dedemli Mahallemizde kayıp olan 74 yaşındaki Mevlüt Aybattı amcamızı bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları; AFAD, jandarma, itfaiye ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlarımızın katılımıyla sahada tüm hızıyla devam ediyor. İlçe Kaymakamımız Sayın Ali Emre Deniz ve Konya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanımız Sayın Latif Erdoğan ile birlikte arama çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerimizden bilgi aldık.”

"EN BÜYÜK TEMENNİMİZ SAĞ SALİM BULUNMASI"

Çetiner, devletin tüm imkânlarıyla süreci yakından takip ettiğini vurgulayarak açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada, büyük bir gayret ve titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir. En büyük temennimiz, Mevlüt amcamızın sağ salim bulunarak ailesine ve sevenlerine kavuşmasıdır.”

Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, bölge halkına da çağrıda bulunarak, arama çalışmalarına destek olunmasını ve konuya ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olan vatandaşların yetkililerle iletişime geçmesini önemle rica etti.

Arama kurtarma ekiplerinin Dedemli Mahallesi ve çevresindeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

TELEFON SİNYALİNİN NERDEN GELDİĞİ BELİRLENDİ

Öte yandan ekipler, Aybattı'nın cep telefonundan alınan son sinyalin Dedemli Mahallesi'nden geldiğini belirledi.

Yetkililer, Mevlüt Aybattı'yı gören ya da yerini bilen vatandaşların güvenlik birimlerine bilgi vermelerini istedi. Arama çalışmaları bölgede aralıksız devam ediyor.

(Cumali Özer)