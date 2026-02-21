GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,87
EURO
51,69
STERLİN
59,23
GRAM
7.433,99
ÇEYREK
12.263,51
YARIM ALTIN
24.445,25
CUMHURİYET ALTINI
48.682,40
KONYA Haberleri

Konya’da 82 yaşındaki hastaya küçük kesiyle hayat kurtaran kalp ameliyatı

Konya’da 82 yaşındaki hastaya küçük kesiyle hayat kurtaran kalp ameliyatı
​Konya’da 82 yaşındaki hastanın akciğerinden gelen temizlenmiş kanın sol karıncığa geçişini sağlayan kalpteki mitral kapağa küçük kesiyle ulaşılarak kapak, başarılı şekilde onarıldı.

Beyşehir ilçesinde yaşayan Ali Güleroğlu, nefes darlığı şikayetiyle acil servisten Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Şiddetli mitral kapak yetmezliği nedeniyle akciğer ödemine giren ve entübasyon (solunum desteği) sınırına kadar gelen hastayı, Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Görmüş ve ekibi hızla değerlendirmeye aldı.

Mitral kapağı başarılı şekilde onarılan Güleroğlu'nun, şikayetleri sona erdi.

Operasyon hayat kurtarıcı

Prof. Dr. Görmüş, ileri yaştaki hastasının şiddetli mitral yetmezliği olduğunu tespit edince vakit kaybetmek istemediklerini söyledi.

Mitral kapağı çalıştıran arka yaprakçık altındaki ipliklerde kopmalar olduğunu, bu nedenle onarım yapmayı planladıklarını anlatan Görmüş, yaşı 82 olan hasta için operasyonun hayat kurtarıcı olduğunu dile getirdi.

Görmüş, ileri yaş hastalarda klasik sternotominin (göğüs kemiğinin önden açılması) iyileşme sürecini uzatabildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Kemiğe bağlı komplikasyonlar, enfeksiyon ve hayatı tehdit eden ciddi problemler olabiliyor. Bu nedenle artık küçük kesilerle ameliyat yapıyoruz. Yine bir açık kalp ameliyatı, kalbi durduruyoruz ancak küçük kesiyle gerçekleştiriyoruz. Hastamızın iman tahtasında kesi yok. Sadece küçük kesiyle kapağa ulaşıyoruz. Değiştireceksek değiştiriyoruz, onaracaksak onarıyoruz. Bu hastamızın kapağını onardık. Sorunlu bölgeyi düzenleyip yeniden dikerek etrafına halka koyduk. Başarılı bir ameliyat oldu. Bundan sonra sadece bir aspirin kullanacak. Herhangi bir yüksek doz kan sulandırıcı kullanmadan, devamlı hastaneye gelip gitmeden hayatını devam ettirecek."

Küçük kesi yönteminin hastaların daha kısa sürede taburcu olmasını ve günlük yaşama daha hızlı dönmesini sağladığını aktaran Görmüş, bunun hem hasta konforu hem de sağlık sistemi açısından önemli olduğunu ifade etti.

"Nefes alamıyordum, şimdi daha iyiyim"

Tedavisinin tamamlanmasıyla hastaneden taburcu edilen Güleroğlu ise zor günler yaşadığına işaret ederek "Nefes alamıyordum, şimdi daha iyiyim. Ağrım da yok. Ameliyatı küçük kesiyle yapmışlar, mutluyum." dedi.

Kaynak: AA

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER