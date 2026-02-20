Konyalı Hasan Milyoner’de yarıştı! 200 bin TL kazandı

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının yeni bölümünde aslen Kulu nüfusuna kayıtlı olan Hasan Baran, izleyici karşısına çıktı. Annesi ve kardeşleriyle birlikte uzun yıllar İsveç'te yaşayan Baran, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Türkiye'ye dönüş yaptı.

Pandemi döneminde kendisine yeni bir gelecek inşa etmeye karar veren Hasan Baran, Mimarlık eğitimi almaya başladı. Bu süreçte bilgi birikimini sınamak isteyen Baran, yarışmaya başvurarak seçmelerin ardından stüdyodaki yerini aldı.

BARAJ SORULARINI RAHAT GEÇTİ

Konyalı yarışmacı Hasan Baran, soruları art arda doğru yanıtlayarak hızla yükseldi. Baraj sorularını zorlanmadan aşan yarışmacıya stüdyoda en büyük desteği ise kardeşi Ayşe Sena verdi. Heyecan dolu anlarda kardeşinin desteği Baran'a moral kaynağı oldu.

Bilgisi ve mantık yürütme kabiliyetiyle 300 Bin TL değerindeki soruya kadar ulaşan Hasan Baran, bu aşamada tüm joker haklarını tüketmişti.

300 BİN TL SORUSUNDA ÇEKİLME KARARI

Hasan Baran'a yöneltilen 300 Bin TL'lik soru şöyleydi:

"Osmanlı padişahı I. Murad'ın ünvanı ve merkezi Bursa olan sancağa verilen ad olan ‘hüdavendigar' ifadesi ne anlama gelir?”

Doğru cevabı bulmak için bir süre mantık yürüten Baran, seçenekler arasında net bir kanaate varamadı. Risk almak istemeyen yarışmacı, büyük ödül şansını zorlamayarak yarışmadan çekilme kararı aldı.

YARIŞMAYA 200 BİN TL ÖDÜLLE VEDA ETTİ

Hasan Baran, yarışmaya 200 Bin TL ödülle veda ederken performansıyla hem stüdyodakilerin hem de ekran başındaki izleyicilerin takdirini kazandı.

(Meltem Aslan)