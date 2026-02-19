Karapınar’da 5 günde 357 ünite kan bağışı

Kızılay Konya Şubesi koordinasyonunda gerçekleştirilen kampanyaya, Karapınar halkı yoğun katılım gösterdi. Kan vermek için gelen gönüllüler; öncelikle detaylı bağış formlarını doldurdu, ardından uzman doktorlar tarafından genel sağlık kontrolünden geçirildi, değerleri uygun bulunan bağışçılardan kan alımı gerçekleştirildi.
Karapınar, bu kampanya ile Konya genelinde kan bağışına en çok destek veren ilçeler arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Kızılay yetkilileri, toplanan 357 ünite kanın birçok hastaya umut olacağını belirterek, Karapınar halkına ve destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.
Kaynak: İHA