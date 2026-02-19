GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,88
EURO
51,63
STERLİN
59,09
GRAM
7.370,05
ÇEYREK
12.157,90
YARIM ALTIN
24.234,74
CUMHURİYET ALTINI
48.263,16
KONYA Haberleri

Karapınar’da 5 günde 357 ünite kan bağışı

Karapınar’da 5 günde 357 ünite kan bağışı
Konya’nın Karapınar ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 5 günde 357 ünite kan toplandı.

Kızılay Konya Şubesi koordinasyonunda gerçekleştirilen kampanyaya, Karapınar halkı yoğun katılım gösterdi. Kan vermek için gelen gönüllüler; öncelikle detaylı bağış formlarını doldurdu, ardından uzman doktorlar tarafından genel sağlık kontrolünden geçirildi, değerleri uygun bulunan bağışçılardan kan alımı gerçekleştirildi.

Karapınar, bu kampanya ile Konya genelinde kan bağışına en çok destek veren ilçeler arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Kızılay yetkilileri, toplanan 357 ünite kanın birçok hastaya umut olacağını belirterek, Karapınar halkına ve destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER