GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,88
EURO
51,63
STERLİN
59,09
GRAM
7.370,05
ÇEYREK
12.157,90
YARIM ALTIN
24.234,74
CUMHURİYET ALTINI
48.263,16
GÜNCEL Haberleri

Beyşehir’de 84 yaşındaki vatandaş hafızlık yarışmasında birinci oldu

- Güncelleme Tarihi:

Beyşehir’de 84 yaşındaki vatandaş hafızlık yarışmasında birinci oldu
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hafızlık müessesesinin korunmasına katkı sağlamak ve hıfzını pekiştirmek isteyen vatandaşlara destek olmak amacıyla ülke genelinde düzenlenen Hafızlık Yarışması’nın Beyşehir İlçe Etabı tamamlandı.

Diyanet personeli olmayan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen yarışmada 84 yaşındaki Mevlüt Şanal, ilçe birincisi oldu.

Beyşehir ilçe müftüsü Enes Aktaş tarafından ilçe birincisi Mevlüt Şanal'a hediye verildi. Hafızlık müessesesinin korunup yaşatılmasının büyük önem arz ettiğini belirten Aktaş, azmi ve gayretiyle örnek bir başarı sergileyen Mevlüt Şanal'ı tebrik ederek Konya İl Etabı için başarılar diledi.

İlerlemiş yaşına rağmen gösterdiği azimle örnek olan Şanal'ın başarısı, yarışmaya katılanlar ve izleyenler tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: İHA

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER