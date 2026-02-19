Birlikte ava gittiği kuzenini vurdu: 1 ölü

Şanlıurfa’da ava giden şahıs, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı İnnaplı kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Mehmet Çemberlitaş (34) ile kuzeni Cemal T., birlikte ava gitti. İddiaya göre av sırasında Cemal T.'nin elindeki tüfek kazara ateş alarak Mehmet Çemberlitaş'ın göğsüne isabet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın cesedi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cemal T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA