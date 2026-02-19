GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Su baskını riskine karşı 200 hayvan tahliye edildi

Kayseri’de sağanak nedeniyle Karasu Deresi’nin yükselmesi sonucu su baskını riskine karşı, ahırlarda bulunan 100 büyükbaş ile 100 küçükbaş hayvan tahliye edildi.

Kocasinan ilçesi Boğazköprü Mahallesi'nde, sağanak nedeniyle Karasu Deresi'nin yükselmesinden dolayı bölgede bulunan ahırları su bastı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis, Devlet Su işleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Ekipler, bölgede oluşabilecek su baskını riski nedeniyle, ahırlarda bulunan 100'ü büyükbaş, 100'ü küçükbaş toplam 200 hayvanı tahliye etti. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

