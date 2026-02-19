Kamyon tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki kamyon, aynı istikamette seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 06.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva sapağı Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 54 AHJ 028 plakalı kamyon seyir halindeyken, aynı yönde seyreden 48 YK 895 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpma sonucu kamyon sürücüsü sıkışarak yaralandı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve otoyol jandarması sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkışarak yaralanan kamyon sürücüsü kamyondan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay esnasında, jandarma ekipleri trafik akışını tek şeride düşürerek güvenlik önlemi aldı. Yolda uzun süre trafik oluşurken, araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”