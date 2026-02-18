GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Erciyes yolu araç trafiğine açıldı

Erciyes yolu araç trafiğine açıldı
Kayseri’de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Erciyes Kayak Merkezi, araç trafiğine açıldı.

Erciyes Dağı civarı ve yüksek kesimlerde, sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erciyes'e ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu Hisarcık Mahallesi mevkisinde tedbir alan ekipler, araçların çift yönlü geçişine izin vermiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

