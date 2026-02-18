GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Çocukların üzerine araç sürdü, hiçbir şey olmamış gibi devam etti.. O anlar kamerada

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir sürücü otomobilini kaldırımda yürüyen çocukların üzerine sürdü. Ölümle burun buruna gelen çocuklar panikle kaçışırken, sürücünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi tepki çekti. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi Kent Meydanı batçık mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre Tofaş marka Şahin model otomobilin sürücüsü, kaldırımda yürüyen çocukların bulunduğu alana doğru aracıyla manevra yaptı. Ne olduğunu anlayamayan çocuklar büyük korku yaşarken, sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan tehlikeli anlar trafikteki başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

