KONYA Haberleri

Başkan Pekyatırmacı’dan Ramazan ayı mesajı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan-ı Şerif’in başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında on bir ayın sultanı mübarek Ramazan’a kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Paylaşmanın, sabrın ve kardeşliğin ayı olan Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı; gönüllerimizin yumuşadığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği müstesna bir zaman dilimidir. Bu rahmet mevsimi;  manevi derinliğiyle kalplerimizi arındıran, sabrı, hoşgörüyü ve kardeşlik bilincini güçlendiren anlamlı bir dönemdir.

Bu mübarek ayda ihtiyaç sahiplerini gözetmek, sofralarımızı ve gönül zenginliğimizi paylaşmak, toplumsal dayanışmamızı daha da kuvvetlendirecektir. Selçuklu Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimizin huzur ve bereket içinde bir Ramazan geçirmesi için sahada olmaya devam edeceğiz. Ayın manevi ruhuna uygun olarak Teravih Buluşmaları başta olmak üzere her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelecek, gönüllere dokunarak dayanışmayı birlikte büyüteceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan-ı Şerif'in ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Rabbim, bu mübarek ayda ibadetlerimizi kabul etsin, bizlere sevdiklerimizle birlikte sağlıklı, huzurlu bir şekilde bayramı görmeyi de nasip etsin inşallah.” 

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

