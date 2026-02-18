GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da kaybolan 74 yaşındaki alzheimer hastası 7 gündür aranıyor

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da kaybolan 74 yaşındaki alzheimer hastası 7 gündür aranıyor

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi'nde ikamet eden 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı'dan 7 gündür haber alınamıyor. Kayıp ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLÜYOR

Bölgede yürütülen çalışmalara komando birliği, jandarma ekipleri ve çok sayıda arama kurtarma ekibi katılıyor. Ekipler, kırsal alanlar, ormanlık bölgeler ve mahalle çevresinde detaylı tarama faaliyetleri gerçekleştiriyor. 

HAVADAN YAPAY ZEKA DESTEKLİ DRONE DESTEĞİ

Arama faaliyetlerinde teknolojik imkanlardan da yararlanılıyor. Havadan yapay zeka destekli dronelerle geniş alanlar taranırken, yer ekipleri de eş zamanlı olarak koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Termal kamera ve gelişmiş görüntüleme sistemleriyle olası iz ve bulgular değerlendiriliyor.

TÜM EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

Yetkililer, kayıp vatandaşa ulaşmak için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Bölge halkı da çalışmalara destek verirken, arama faaliyetleri gece gündüz demeden devam ediyor. Yetkililer, vatandaşlardan herhangi bir bilgi ya da görgü tespiti olması halinde güvenlik birimlerine bildirmelerini istedi.

 

 

(Meltem Aslan)

