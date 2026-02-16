GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte güncel fiyatlar

- Güncelleme Tarihi:

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte güncel fiyatlar
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden sigara zammı hakkında açıklama yaptı.

TSYD Başkanı Erol Dündar'ın sosyal medya paylaşımına göre sigara fiyatlarına zam yapıldı.

Yarından itibaren bu fiyatlara satılacak

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar, artışın 17 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Yeni fiyat listesine göre Japan Tobacco International (JTI) grubundaki birçok ürün 105 TL seviyesine yükseldi. Bazı Winston ve slims ürünlerinde fiyatlar 110–115 TL bandına çıktı.

Camel grubunda ise ürünler 100 TL ile 105 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak. LD ve Monte Carlo markalarında da zam uygulanırken, bu ürünlerin fiyatı 100 TL seviyesine yükseldi.

Sarma tütün ürünlerinde de artış gerçekleşti. Camel Yellow 100 gramlık ürünün yeni fiyatı 265 TL olarak güncellendi.

Güncellenen fiyat listesi 17 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek.

İşte güncel fiyatlar;

