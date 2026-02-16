Pompalı tüfekle köy kahvesine saldırdı!

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bulunan köy kahvehanesine elinde pompalı tüfekle giren bir kişi bağırmaya başladı.
O sırada içeride bulunan bir kişi, müdahale ederek pompalı tüfeği almaya çalıştı.
Yaşanan arbede sırasında tüfek kazara ateş aldı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Olayda yaralanan olmazken kahvehanede bulunanlar, saldırganı etkisiz hale getirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine ihbar üzerine jandarma ekipleri sevk edildi. Saldırgan gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA