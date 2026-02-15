GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,80
EURO
52,01
STERLİN
59,86
GRAM
7.388,56
ÇEYREK
12.241,98
YARIM ALTIN
24.370,85
CUMHURİYET ALTINI
48.297,24
GÜNCEL Haberleri

Su samuru buz üstünde balık yerken görüntülendi

- Güncelleme Tarihi:

Su samuru buz üstünde balık yerken görüntülendi
Su samuru Kura Nehri’nde yakaladığı balığı buzun üzerine çıkarak afiyetle yedi.

Doğal yaşamın etkileyici anlarından biri vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde nehir kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından fark edildi. Nehir yüzeyinin büyük bölümünün buz tuttuğu bölgede suya dalıp çıkan su samuru, kısa süreli bir avın ardından yakaladığı balığı dişleriyle kavrayarak buz tabakasının üzerine çıktı. Çevreyi bir süre kontrol eden hayvan, daha sonra avını afiyetle yemeye başladı.

Uzmanlar, su samurlarının özellikle kış aylarında da aktif olarak avlandığını belirterek, kalın kürk yapıları sayesinde soğuk sularda rahatlıkla hareket edebildiklerini ifade ediyor. Genellikle balık, kurbağa ve küçük su canlılarıyla beslenen su samurları, güçlü çeneleri ve çevik yapılarıyla dikkat çekiyor.

Yetkililer, su samurlarının doğal yaşamın önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, vatandaşların bu tür anlarla karşılaştıklarında hayvanları rahatsız etmemeleri ve doğal ortamlarına müdahale etmemeleri gerektiğini hatırlattı.

Soğuk havaya rağmen avını başarıyla yakalayan su samuru, bir süre daha buz üzerinde kaldıktan sonra yeniden suya girerek gözden kayboldu. O anlar doğanın zorlu şartlarında yaşam mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER