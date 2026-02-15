GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,80
EURO
52,01
STERLİN
59,86
GRAM
7.388,56
ÇEYREK
12.241,98
YARIM ALTIN
24.370,85
CUMHURİYET ALTINI
48.297,24
GÜNCEL Haberleri

Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı eşi öldü

Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı eşi öldü
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Şen (77) yaralanırken, yanındaki eşi Emine Şen (70) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Orhaneli-Bursa yolu Çöreler Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bursa'dan Orhaneli yönüne giden Rasim Kanat yönetimindeki 16 DR 2606 plakalı hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen Mustafa Şen'in kullandığı 16 AIP 988 plakalı otomobil çarpıştı.

Savrulan her iki araç şarampole düşerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan eşi Mustafa Şen ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER