Sevgililer Günü tatili faciayla bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü tatili için bir otele giden çiftin odasında çıkan yangında kadın hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi'ndeki butik otele giriş yapan polis memuru Mehmet Ayten (50) ve eşi Emine Ayten'in (46) odasında gece saatlerinde yangın çıktı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Emine Ayten, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen Mehmet Ayten'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, yangının klimadan kaynaklandığı ve odadaki duman dedektörlerinin çalışmadığı öne sürüldü. Olay anında panikle dışarı çıkmak isteyen Mehmet Ayten'in, kapıya yöneldiği sırada zehirlenerek kapının arkasına yığıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 otel çalışanını ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

Kaynak: İHA

