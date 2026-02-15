Konya’da hayatını kaybeden eski belediye başkanı toprağa verildi
Konya’nın Kulu ilçesinde hayatını kaybeden eski Belediye Başkanı Halil Bulduk son yolculuğuna uğurlandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesinde 1989 ile 1999 yılları arasında 2 dönem Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve önceki gün rahatsızlığına bağlı olarak tedavi gördüğü Kulu Bölge Devlet Hastanesinde 84 yaşında hayatını kaybeden eski Belediye Başkanı Halil Bulduk için memleketi Ömeranlı Mahallesine bağlı Kırklar Yaylasında cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bulduk'un cenazesi Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, mahalle muhtarları, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, cenazede kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”