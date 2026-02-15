Konya’da 18 yaşındaki genç kız kayıp! Yardım çağrısı yapıldı

1 HAFTADIR KAYIP
Ereğli'de yaşayan Şevket ve Senem Özyılmaz'ın kızları Azize Özyılmaz'dan 1 haftadır haber alınamıyor.
Ailenin yaptığı başvurunun ardından güvenlik güçleri kayıp genç kız için arama çalışması başlattı.
EN SON TOROS MAHALLESİ'NDE GÖRÜLDÜ
Edinilen bilgilere göre, 11 Ekim 2007 doğumlu Azize Özyılmaz en son Ereğli ilçesi Toros Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde görüldü. Genç kızın kaybolduğu sırada mavi kısa şort, ten rengi çorap, siyah bordo crop, beyaz spor ayakkabı ve ten rengi tüylü mont giydiği öğrenildi.
AİLE VE YETKİLİLERDEN ÇAĞRI
Uzun süredir kızlarından haber alamayan aile, durumu emniyet birimlerine bildirdi. Yetkililer, kayıp şahsı gören ya da yerini bilen vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi vermesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Aile ise kızlarının bir an önce bulunmasını beklediklerini ifade ederek duyarlı vatandaşlardan destek istedi.
(Ali Asım Erdem)