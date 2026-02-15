GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da 18 yaşındaki genç kız kayıp! Yardım çağrısı yapıldı

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da 18 yaşındaki genç kız kayıp! Yardım çağrısı yapıldı
Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Azize Özyılmaz’dan haber alınamıyor. Ailesi, genç kızın bulunması için yetkililere ve vatandaşlara çağrıda bulundu.

1 HAFTADIR KAYIP

Ereğli'de yaşayan Şevket ve Senem Özyılmaz'ın kızları Azize Özyılmaz'dan 1 haftadır haber alınamıyor.

Ailenin yaptığı başvurunun ardından güvenlik güçleri kayıp genç kız için arama çalışması başlattı.

EN SON TOROS MAHALLESİ'NDE GÖRÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre, 11 Ekim 2007 doğumlu Azize Özyılmaz en son Ereğli ilçesi Toros Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde görüldü. Genç kızın kaybolduğu sırada mavi kısa şort, ten rengi çorap, siyah bordo crop, beyaz spor ayakkabı ve ten rengi tüylü mont giydiği öğrenildi.

AİLE VE YETKİLİLERDEN ÇAĞRI

Uzun süredir kızlarından haber alamayan aile, durumu emniyet birimlerine bildirdi. Yetkililer, kayıp şahsı gören ya da yerini bilen vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi vermesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Aile ise kızlarının bir an önce bulunmasını beklediklerini ifade ederek duyarlı vatandaşlardan destek istedi.

Genç kızdan uzun süredir haber alamayan aile, durumu güvenlik güçlerine bildirirken, kızlarını gören ya da yerini bilenlerin en yakın emniyet birimine bilgi vermesini istedi.

Yetkililer, kayıp şahsı gören vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Aile ise kızlarının bir an önce bulunmasını beklediklerini ifade ederek, duyarlı vatandaşlardan destek istedi.

(Ali Asım Erdem)

