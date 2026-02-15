GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’daki bıçaklı saldırı! Gözlerinizi kapatın diyerek bıçaklamış: Sanığa verilen ceza belli oldu

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki bıçaklı saldırı! Gözlerinizi kapatın diyerek bıçaklamış: Sanığa verilen ceza belli oldu

Konya'da boşanma sürecindeki eşini bıçaklayarak ağır yaralayan emekli askeri personel İsmail İ.hakkında mahkeme kararını verdi. Sanık, farklı suçlardan toplam 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16 YAŞINDAKİ ÜVEY KIZINIDA YARALADI

Olay, 13 Eylül 2024'te Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Coşandere Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Antalya'da yaşayan emekli astsubay İsmail İ., boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe İ.nin evine gitti. İddiaya göre annesine ait olduğunu öne sürdüğü yüzüğün geri verilmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanında getirdiği bıçakla eşini defalarca yaralayan İsmail İ., evde bulunan 16 yaşındaki üvey kızını da elinden yaraladı.

Ağır yaralanan Ayşe İ., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından Antalya'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

GÖZLERİNİZİ KAPATIN DİYEREK BIÇAKLAMIŞ

Olay sırasında evde bulunan A.B.S.A., yaşadıklarını mahkemede anlattı. Okuldan eve geldiğinde sanığın telefonunu aldığını ve annesini aramasına engel olduğunu söyleyen genç kız, annesinin eve gelmesinin ardından yüzük nedeniyle tartışma çıktığını belirtti.

Sanığın "gözlerinizi kapatın” dedikten sonra annesine saldırdığını ifade eden A.B.S.A., yaşananlar karşısında büyük korku yaşadığını dile getirdi.

SANIKTAN SAVUNMA

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada tutuklu sanık İsmail İ. ile taraf avukatları hazır bulundu. İsmail İ. savunmasında, boşanma sürecinde yüzük meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşandığını belirterek pişman olduğunu söyledi.

Sanık, olayın bu noktaya gelmesinden dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

MAHKEMEDEN 20 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanığı "eşi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 16 yıl 6 ay, "konutta silahla yağmaya teşebbüs” suçundan 2 yıl 9 ay ve üvey kızına yönelik "kadına karşı kasten silahla yaralama” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Toplamda 20 yıl 9 ay hapis cezası verilen sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

SABAH/ TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

