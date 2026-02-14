GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Kadın öğretmene okul önünde silahlı saldırı!

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde özel bir okulda çalışan kadın öğretmen, silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırganın öğretmenin eski nişanlısı olduğu öğrenildi.

Bursa'da özel bir okulda öğretmenlik yapan Gizem N. okul önünde silahlı saldırıya uğradı.

Olay, Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Gizem N'yi takibe alan eski nişanlısı, okuldan çıkar çıkmaz yanında bulundurduğu silahla genç öğretmene ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Belinden yaralanan öğretmenin Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Yorumlar
  • RY
    Ramazan yerlikaya
    10 dakika önce

    Ögretmene saldırı gibi sunulmuş haber öğretmenliğinden dolayı değil kadın olduğu için saldırı olmuş

