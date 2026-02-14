Cenaze yolunda kaza: Tırın altında 2 kişi can verdi
Taşova ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki Zafer Bozkurt ile Ümit Çatanak hayatını kaybetti. Bozkurt ve Çatanak’ın, İstanbul’dan Ordu’da yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.
Amasya'nın Taşova ilçesindeki kaza, 13 Şubat'ta Taşova D-100 kara yolu Şahinler Köyü mevkiinde meydana geldi.
Zafer Bozkurt yönetimindeki otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan İsa Tokluca yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobil sürücüsü Zafer Bozkurt ile yanında bulunan Ümit Çatanak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sıkıştıkları yerden çıkartılan 2 kişinin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bozkurt ve Çatanak'ın, İstanbul'dan memleketleri Ordu'da yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
