Adalet Bakanı Gürlek: Yasa dışı bahisin kökü kazınacak!

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, ilk kez canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Meclis’teki olaylı yemin törenine ilişkin Gürlek, “Kuliste nazik bir ortam vardı. Oradaki olayların yaşanması beni üzdü. Bunlar keşke yaşanmasıydı“ dedi. Gürlek, İBB yolsuzluk davasının meclis iradesiyle mahkemelerin canlı yayınlanabileceğini söyledi. Uyuşturucu ve yasa dışı bahisle mücadelenin süreceğini ifade etti. Gürlek, “Alo Adalet“ hattı kuracaklarını da açıkladı.

Kabine'de önemli bir değişim yaşandı...Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.

Geçtiğimiz günlerde görevini devralan Akın Gürlek, A Haber canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yaşanan yasa dışı bahis, şike ve uyuşturucu operasyonları hakkında konuşan Gürlek, bu konuda çalışmaları hız kesmeden sürdüreceklerini söyledi.

"BAHİS ŞİRKETLERİNDE SÜREKLİ YÖNTEM DEĞİŞİYOR"



Yasa dışı bahis ile Başsavcı olduğu dönemde de mücadele ettiğini söyleyen Gürlek, şunları kaydetti:Ben başsavcı olarak atandığım zaman röportaj vermiştim. bir ruhsatsız silah, iki yasa dışı bahis demiştim. Meclis ruhsatsız silah hakkında karar verdi. Biz anlık olarak olayları takip ediyoruz, şiddet olaylarında azalma oldu.

Ben yasa dışı bahisle mücadele ettim. Bunu çözdük. Şu anda bakan olarak da bu sorunu çözmeyi düşünüyoruz. Bu bahis şirketlerinde sürekli yöntem değişiyor. Biz bir siteyi kabul ediyoruz ama sitenin sonuna bir nokta koyulup siteler yeniden açılıyor.

"SÖZ VERİYORUM YASA DIŞI BAHİSİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"



Şike soruşturmasına da değinen Gürlek, "Futbolda şikede de önemli operasyonlar yaptık. Şikenin yapılmaması lazım. Bu konuda hassas çalışmalar yürüttük. TFF'nin tüzükleri var ama bizim kriterimiz farklıydı.

Bir futbolcunun bahis oynaması bizim kanunlarımıza göre suç değil. kendi maçta olması lazım. İstanbul Adliyesi bu konuda çalışıyor.

Ben bakan olarak söz veriyorum yasa dışı bahsin kökünü kazıyacağız." dedi.

"BU PARALARIN HAZİNEYE KAZANDIRILMASI LAZIM"



Yasa dışı bahisten gelen paraların sıkı bir takibe alınması gerektiğini belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:Yasa dışı bahis şirketleri tether üzerinden parayı yurt dışına kaçırıyor. 460 milyon lira ve diğer şahısta 500 milyon dolar paraya el koyduk ve Türkiye'ye getirip hazineye kazandırdık. Yasa dışı bahis paralarının hazineye kazandırılması lazım.

Yoksa bu paralar mafyaya gidiyor. Zaten yasa dışı bahis konusunda komisyon da kuruldu. ben başsavcıyken bu işin sonuna kadar gitmiştim, bakan olarak da gideceğim. Bizim bunu tamamen kurutmamız gerek.

"ÜLKENİN EN BÜYÜK SORUNU UYUŞTURUCU"



Uyuşturucu ile mücadelede de önemli adımlar atacaklarını söyleyen Adalet Bakanı, "Ben başsavcıyken de kesinlikle taahhütte bulunmuştum. Bu ülkenin en büyük sorunu uyuşturucu. Anneler, babalar bana geliyordu. Bu uyuşturucu illetinden kurtulmak için ne gerekiyorsa yapacağız.

Kanunda "içicilik", "ticaret", "bulundurma" var. TCK 191 var. içicilikte iki yıldan beş yıla ceza var. Bir defaya mahsus olmak üzere ceza ertelenebilir ama tekrar kullanırsa, tedavi olmazsa hapse girer. İçmek suçtur.

Torbacı var, onun altında da dağıtan bir kişi var. Biz içicilerden dağıtana, oradan torbacıya ve ana üreticiye ulaşmıştık. Dört tane İstanbul'un en büyük ana dağıtıcıya ulaştık. Dağıtıcı, torbacı ve İstanbul'a tamamen dağıtan" ifadelerine yer verdi.

"İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDEKİ KOKAİN PARTİLERİNE MÜSAADE EDEMEM"



Bu konuda kimseye taviz vermediklerini söyleyen Gürlek, şöyle konuştu:Çetin Gören bir baron. Bu operasyonlar rastgele yapılmıyor. Ülkeler de uyuşturucu suçlarından iade sürecine başladı. Aileler de memnun. Hepimizin çoluk çocuğu var. Gerekli adımları atacağız. Topluma da bu insanların rehabilite edilerek kazandırılması gerekiyor. Kocaeli'de pilot bir rehabilitasyon merkezi uygulaması var.

Biz bu işten kurtuluruz, onda sıkıntı yok. Şahısların mesleklerine ünvanlarına bakmadan çalışıyoruz. Eski bakanımız zamanında da çok önemli operasyonlar yapıldı. Talep olunca yurt dışından getiriliyor.

Kasım Garipoğlu İstanbul'un göbeğindeki yalıda üç gün parti yapıyordu. İki, üç kilo kokain içiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor. Ben buna müsaade edemem. Soruşturmada şoförler, barmenler itirafçı oldu biliyorsunuz zaten.

"UYUŞTURUCU VE FUHUŞ OPERASYONLARINDAN MEMNUNUM"



Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç döneminde yapılan operasyonlardan memnun olduğunu ifade eden Gürlek, "Uyuşturucuyu artık dünya kabul ediyor. Dubai'den iade edilenler oldu. Bu sadece benim değil, bir devletin politikası. Önceki dönem içişleri ve adalet bakanlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Biz de üzerine koyarak gideceğiz.

Ben uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarından memnunum. Anadolu'dan kızlarımız burada özel bir hayat varmış gibi buraya geliyor ve bağımlı oluyor. Artık partiler verilemiyor, ünlüler rahatça satın alamıyor. Genç kızlarımız da özeniyor, bu bataklığa düşüyor. Biz ailelerden çok hayır duası alıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA