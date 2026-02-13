Bakan Kurum: Sosyal konut projeleri kararlılıkla devam edecek

Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı devam ediyor. Kocaeli’de 10 bin 340 konut Bakan Kurum’un da katıldığı kura töreni ile hak sahiplerini buldu. Kurum burada yaptığı açıklamada, “Ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar sosyal konut projeleri kararlılıkla devam edecektir“ dedi.

Bakan Kurum, "Milletimiz, 'Allah devletimize zeval vermesin, Allah sizden razı olsun.' diyor ama 3 yıldır deprem bölgesine uğramayanlar, bir çivi çakmayanlar, utanmadan 11 ilimize gidip 'asrın inşasında kusur arama' turları düzenliyor. 'Hükümet enkaz altında kalır.' diyorlardı, yanlış hesapları 11 ilimizden döndü. 455 bin konut bitti, ana muhalefet partisinin sinir sistemi çöktü. Yatıyorlar, kalkıyorlar, bizi konuşuyorlar." dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'nin Marmara Bölgesi'nin parlayan yıldızı, Türkiye'nin yüz akı, Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı olduğunu söyledi.

Kentin havasını, körfezini ve yeşilini korumanın, şehri depreme dirençli hale getirmenin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te Haliç'te yaptığı gibi kolları sıvayıp İzmit Körfezi'nde Avrupa'nın en kapsamlı çevre projesini başlattıklarını ve sudaki yaşamı yeniden canlandırdıklarını dile getirdi.

Kurum, bir yandan körfezi kurtarırken diğer yandan tüm ilçelere yeşil alanlar kazandırdıklarını, şimdiye kadar 9 millet bahçesini hizmete sunduklarını, 4 millet bahçesinin yapımının devam ettiğini anlattı.

Kentsel dönüşümde İstanbul'un aciliyeti neyse Kocaeli'nin de aciliyetinin aynı olduğunun altını çizen Kurum, "İşte bu anlayışla Cedit Mahalle'mizde tüm Marmara Bölgesi'ne örnek olacak 1105 konutluk deprem dönüşüm projemizi sürdürüyoruz. Bu projede şunu söyleyeyim, son dönemde meydana gelen depremler nedeniyle inşaat süreci uzadı, bunun farkındayız. Bu süreç nedeniyle artan maliyetleri hiçbir şekilde vatandaşımıza yansıtmayacağız, tamamını devletimiz karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Kurum, Gölcük merkezinde 750 konut ve iş yerini dirençli hale getirdiklerini, Gebze Kirazpınar'daki vatandaşlar için aynı bölgede 393 rezerv konut inşa ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bir yandan Tavşancıl'da 1. etapta sosyal konutlarımızla inşa ettiğimiz yaklaşık 5 bin konutluk projeyi kazandırırken diğer yandan Derince Deniz Mahallesi'nde 239 konutun, İzmit Sekbanlı-Sepetçi'de 2 bin 267 konutun inşasına devam ediyoruz. Dilovası ve İzmit Cedit'te, diğer taraftan Gölcük'te yaptığımız dönüşüm projesindeki hak sahibi vatandaşlarımızın kurasını inşallah Ramazan Bayramı'ndan sonra çekeceğiz. Cedit'teki konutlarımızın teslimine de Ramazan Bayramı'nın sonunda başlayacağız ve mart ayı sonuna kadar da bu konutlarımızı teslim edeceğiz."

"Biz, iş yapmaktan yorulmadık ama iş bilmezlerin boş sözlerinden bıktık usandık"

Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut projesinin Kocaeli ayağında yapacakları 10 bin 340 konutun 4 bin 800'ünü Kocaeli merkezde, 1750'sini Dilovası'nda, 90'ını Derince'de, 1200'ünü Körfez'de, 2 binini Gebze'de, 500'ünü Çayırova'da hızlıca hayata geçireceklerini söyledi.

Geçen hafta 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılında deprem şehitlerini bir kez daha andıklarını dile getiren Kurum, şunları ifade etti:

"Çok şükür bugün acıyı ve hüznü değil biten 455 bin yuvayı, yuvalarına kavuşan 2 milyon depremzedeyi, Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğan 11 ilimizi konuşuyoruz. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı 2 yılda bitiren Türkiye'mizin gücünü konuşuyoruz. Sözünü yerde koymayan yiğidi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ahde vefasını konuşuyoruz. Dünyada hiçbir yerde yok, hiçbir devlet 2 yıl gibi kısa bir zamanda vatandaşlarına bu hizmeti sunamaz. Biz milletimize hizmeti yük değil şeref biliyor, bu aziz millete hizmet şerefini bahşeden Rabb'imize binlerce kez şükrediyoruz.

Deprem bölgesinde asrın inşasını tamamlayınca bizlere 'Yoruldunuz mu?' diye soruyorlar. Açık söylüyorum, biz iş yapmaktan yorulmadık ama iş bilmezlerin boş sözlerinden bıktık, usandık. Asrın inşasına gölge düşürmeye çalışanlardan sıkıldık. Dünyanın dört bir yanından gelen gazeteciler, Hatay'a, Maraş'a akın edip 'Siz bu işleri nasıl başardınız?' diyerek bizi takdir ediyor, bizden akıl alıyorlar. Milletimiz, 'Allah devletimize zeval vermesin, Allah sizden razı olsun.' diyor ama 3 yıldır deprem bölgesine uğramayanlar, bir çivi çakmayanlar, utanmadan 11 ilimize gidip 'asrın inşasında kusur arama' turları düzenliyor. 'Hükümet enkaz altında kalır.' diyorlardı, yanlış hesapları 11 ilimizden döndü. 455 bin konut bitti, ana muhalefet partisinin sinir sistemi çöktü. Yatıyorlar, kalkıyorlar, bizi konuşuyorlar."

Ana muhalefet partisinin günlerdir "Boş senet imzalatıyorlar, faizle ev verecekler." diye yalan söylediğini, anlattıkları halde ısrarla iftirasına devam ettiğini belirten Kurum, "İşte geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımız açıkladı. 11 ilimizde tüm afet konutları faizsiz, sabit fiyatla ödenecek. 18 yıl boyunca taksit, sabit 8 bin 750 lira olacak. Zaten ödemeler de 2 yıl sonra başlayacak. Peşin ödemek isteyen olursa yüzde 80'e yakın indirim yapacağız, vatandaşlarımız 484 bin liraya evi satın alabilecekler. Bunu alırken de kamu bankalarımız kredi imkanı sunacak. İşte bu kadar. Bunun böyle olacağı belliydi çünkü 24 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynısını yapıyoruz." diye konuştu.

Kurum, her afette, depremde, selde vatandaşa yük yüklemeden, faizsiz, sabit fiyatla ödeme imkanı sunduklarını vurgulayarak, "İşte İzmir'de 1600 lira taksit ödüyorlar, Giresun'da 1460 lira, Elazığ'da 1060 lira. Özgür Özel, bunu bile bile yalanlarına devam ediyor. Aklınca oyun kurdu, 11 ilde hiçbir şey yapmamayı algılarla örtecek. 'Ben dedim de faizsiz yaptılar.' diyecek. Bu milletin sizin yalanlarınıza karnı tok. Bu millet sizi de bizi de çok iyi bilir." dedi.

"Siz bırakın hizmet etmeyi, belediyelerinizde yolsuzluğun kitabını yazdınız"

Bugüne kadar hiçbir afette vatandaşı zor durumda bırakmadıklarının, hep yanında olduklarının altını çizen Kurum, "Siz, bu milleti hep yüz üstü bıraktınız. Buca'da lağım patlar, esnaf dükkanının önüne kaldırım taşını kendisi döşer. İzmir'de çöp dağları milleti canından bezdirir, İstanbul trafiği Hindistan'ı aratmaz, Ankara'da çeşmeden sular akmaz. Hala dönüp bize laf yetiştirirler. Siz bırakın hizmet etmeyi, belediyelerinizde yolsuzluğun kitabını yazdınız. İftiralarınızla milletimizi kandırdığınız, seçim meydanlarında söyleyip de yapmadığınız vaatlerin hesabını verin." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, çeyrek asırdır olduğu gibi yarın da herkesin en iyi bildiği işi yapacağını belirterek, "Biz çalışacağız, üreteceğiz, alın teri dökeceğiz, gönülden gönüle köprüler kuracağız. (Muhalefet) Onlar da işin başında köstek olmaya, iş başladığı zaman ölü taklidi yapmaya, iş bittiğinde ‘Ne yapacağız işte, buradaki algıyı yöneteceğiz.' diyerek, yalanlar, iftiralar atmaya devam edecekler. Vatandaşımız müsterih olsun. Allah'ın izniyle biz aziz milletimizi bu iş bilmezlere bugüne kadar muhtaç etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gözümüzün nuru Kocaeli'mize, bu cennet vatana hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Hak sahibi olacakların yeni yuvalarında huzurla, sağlıkla ve mutlulukla oturmalarını dileyen Kurum, ev sahibi olmayan bir tek vatandaş kalmayana kadar bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması ve şehirlerin yenilenmesi noktasında yoğun gayret sarf ettiklerini, ülkenin dört bir yanında yüz binlerce projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bugün itibarıyla TOKİ olarak 81 ilde toplam 1 milyon 757 bin konut sayısına ulaştıklarını belirten Sungur, ülke genelinde 1633 şantiyede 430 bin konut ve sosyal donatının inşaatının devam ettiğini kaydetti.

Sungur, 500 bin sosyal konut kampanyasıyla Kocaeli'ye yeni konutlar kazandıracaklarını dile getirerek, "Kocaeli'mizden toplam 153 bin 742 vatandaşımız başvuruda bulunmuş. Noter ve sizlerin huzurunda çekilecek kurayla 10 bin 340 ailemiz belirlenecektir. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız da üzülmesinler. Ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar sosyal konut projeleri kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA