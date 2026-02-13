Motosikletli genç trafik kazasında hayatını kaybetti

Antalya’da motosikletli genç geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi Antalya Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Can Kütüklü'nün (25) kullandığı motosiklet seyir halinde iken plakası öğrenilemeyen bir minibüsle çarpıştı, Çarpmanın etkisiyle Ahmet Can Kütüklü ve motosiklette bulunan arkadaşı yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kütüklü ve arkadaşı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü Ahmet Can Kütüklü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kütüklü'nün cenazesi savcılık incelemesi ve otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Genç motosiklet sürücüsünün ailesinin bir hayli üzgün olduğu görülürken, Ahmet Can Kütüklü'nün cenazesi toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlğı'na götürüldü.

