Seyir halindeki motosiklet temizlik aracının altına girdi: 2 ölü

Küçükçekmece D-100 Karayolunda seyir halindeki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde önünde giden temizlik aracının altına girdi. Yaşanan kaza sonrası sürücü ve artçısı hayatını kaybetti.

Kaza Küçükçekmece, D-100 Karayolu Bakırköy istikametinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre motosiklet sürücüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde önünde giden temizlik aracına çarptı. Kaza sonrası motosiklet temizlik aracının altına girerken, motosiklet sürücüsü ve beraberindeki arkadaşı yola savruldu. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Motosiklet sürücüsü ve artçısı hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü ve arkadaşının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü ve arkadaşının cansız bedenleri cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza sonrası motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken temizlik aracı ise araç parçalarını otoyoldan temizledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA