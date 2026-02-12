Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in görüşmelerinin ardından Türkiye ile Sırbistan arasında ortak bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Vucic ile Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmede, tarafların, 2017 yılında imzalanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Tesis Edilmesi Hakkında Ortak Siyasi Bildirge temelinde ikili ilişkilerde son yıllarda sağlanan ilerlemelerden duydukları memnuniyeti ifade ettikleri aktarılan açıklamada, bugüne kadar dört kez düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantılarının ortak yeni hedefler belirleyerek, ilişkilere yeni boyut kazandırdığına vurgu yapıldığı belirtildi.

Ziyaretin, bölgede ve dünyada kırılganlıkların ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çekilen açıklamada, iki liderin ikili ilişkilerin yanı sıra güncel küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, iki ülke arasında karşılıklı fayda temelinde şekillenen alanlarda çok boyutlu işbirliğinden duyulan memnuniyet ifade edildi. Bildiride, dış politika, ekonomik ve ticari ilişkiler, savunma sanayisi, kültür, turizm, eğitim, enerji, ulaştırma, bağlantısallık, ileri teknolojiler, çevre ve diğer alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin belkemiği niteliğindeki Türkiye-Sırbistan Karma Ekonomik Komisyonu'nun bir sonraki toplantısının en kısa sürede yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edilen bildiride, ikili ticaret hacminin 2025 yılında 3,5 milyar dolara çıkmasının memnuniyetle karşılandığı, gelecek yıllarda bu rakamın 5 milyar dolara çıkarılması için gerekli adımların işbirliği içinde atılmasının önemli olduğu vurgulandı.

"İşbirliğini artırma yönündeki kararlılık yinelendi"



Her yıl yeni bir rekor kırarak yükselen karşılıklı turist sayısından ve bunun iki ülke halkları arasındaki yakınlaşmaya sağladığı faydadan duyulan memnuniyetin aktarıldığı bildiride, inşaat ve müteahhitlik alanlarında faaliyet gösteren Türk firmalarının Sırbistan'da ulaştırma ve enerji alanlarını kapsayan altyapı projelerindeki başarılı çalışmaları takdirle karşılandı.

İleri teknolojiler ve eğitim alanlarında ahdi zemini güçlendirecek anlaşmalara yönelik çalışmaların memnuniyetle karşılandığı belirtilen bildiride, bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesini teminen ikili ve bölgesel platformlarda mevcut işbirliklerini sürdürmeye hazır olunduğunun yinelendiği aktarıldı.

Balkan Barış Platformu'nun 26 Temmuz 2025 ve 23 Ocak 2026'da gerçekleştirilen ilk iki toplantısının çıktılarından duyulan memnuniyetin dile getirildiği bildiride, EXPO 2027 Belgrad'ın bölgesel ekonomik büyüme ve işbirliği bakımından önemine işaret edildi.

Ticaretin ve yatırımların artırılmasında özel sektörün oynadığı kilit önemin bilinciyle, 2002 yılında kurulan Türkiye-Sırbistan İş Konseyi'nin çalışmalarına hız verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edilen bildiride, Ekim 2024'te Belgrad'da gerçekleştirilen dördüncü YDİK toplantısında mutabık kalındığı üzere, savunma sanayisinde işbirliğini artırma yönündeki kararlılık yinelendi.

Sivil havacılık, kültür ve turizm alanlarında işbirliğine hız verilmesi için gerekli adımların atılmasının kararlaştırıldığına yer verilen bildiride, karşılıklı, düzenli üst düzey ziyaretlerin iki ülke arasındaki işbirliğini daha da derinleştireceğine olan inanç vurgulandı.

Bildiride, bir sonraki Konsey toplantısını en yakın zamanda gerçekleştirmek hususunda mutabık kalındığı belirtildi.

Kaynak: AA