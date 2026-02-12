GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Bakan Gürlek Slovenya Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü

Bakan Gürlek Slovenya Ulusal Meclis Başkanı ile görüştü
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile görüştü.

Bakan Gürlek, Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Klakocar Zupancic başkanlığındaki heyetle Bakanlık'ta bir araya geldi.

Burada konuşan Gürlek, Slovenya ile siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda yapıcı işbirliği içerisinde olduklarını belirterek, Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane bağların her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Adalet alanındaki işbirliğinin, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli ve tamamlayıcı boyut oluşturduğunu aktaran Gürlek, hukukun üstünlüğü, yargı alanındaki karşılıklı tecrübe paylaşımı, adli yardımlaşma ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Son dönemde hukuk sisteminde yapılan bazı reformları anlatan Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2025 ve 2029 yılları arasında 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayarak yargı alanında çok önemli reformlar yaptık. Bu kapsamda 2025 yılı Aralık ayında 11. Yargı Paketi'ni Meclis'e sunduk, 12. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda ceza adaletini güçlendirmek, infaz ve yargılama süreçlerini daha etkin hale getirmek amacıyla Türk Ceza Kanunu ve infaz sisteminde de bir kısım değişiklikler yapmayı düşünüyoruz." dedi.

Gürlek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ülkemizin Slovenya Ulusal Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda Filistin Devleti'ni tanımasını çok çok değerli buluyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Slovenya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararından dolayı memnuniyetini her ortamda dile getirmiştir. Türkiye olarak her koşulda insan onurunu, barışı ve adaleti savunmaya devam ediyoruz. Filistin halkının haklı mücadelesini ve Filistinlilerin yanında olmayı her zaman sürdürüyoruz. İki ülke arasındaki dostluğun ve adli anlamdaki işbirliğinin her geçen gün geliştirilmesi arzusu içerisinde olduğumuzu yineliyorum. Adli alanda işbirliği konusunda da her türlü mutabakata ve ilişkilerimizi geliştirmeye rıza gösteriyoruz."

Gürlek, ziyaretlerinden dolayı Klakocar Zupancic'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

