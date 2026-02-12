1912’de bir buz dağına çarparak batan “Titanik“ adlı ünlü transatlantiğin şu an enkazının bulunduğu noktanın yaklaşık coğrafi konumu nedir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Dünyanın en ünlü gemi kazalarından biri olan Titanik'in enkazı, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, deniz seviyesinin yaklaşık 3.800 metre (12.500 fit) derinliğinde yer almaktadır.
Enkazın yaklaşık coğrafi konumu ve detayları şöyledir:
-
Koordinatlar: 41° 43' 55" K (Kuzey) enlemi ve 49° 56' 45" B (Batı) boylamı civarındadır.
-
Bölge: Kanada'nın Newfoundland (Nidfoundlend) kıyılarının yaklaşık 600 kilometre (370 mil) güneydoğusunda, Kuzey Atlantik'te bulunur.
-
Yapısı: Gemi batarken iki ana parçaya ayrıldığı için enkaz tek bir noktada değildir. Pruva (ön) ve kıç (arka) kısımları okyanus tabanında birbirinden yaklaşık 600-800 metre uzaklıkta durmaktadır.
1912'de batan geminin tam yerinin bulunması onlarca yıl sürmüş; enkaz ancak 1 Eylül 1985 tarihinde Dr. Robert Ballard liderliğindeki Fransız-Amerikan ortak operasyonu ile keşfedilmiştir. İlginç bir bilgi olarak, geminin batmadan önce telsiz operatörleri aracılığıyla bildirdiği yardım koordinatlarının, gerçek enkaz yerinden yaklaşık 12-15 mil (yaklaşık 20-24 km) hatalı olduğu saptanmıştır.
Cevap: 41° 43' 55" K (Kuzey) enlemi ve 49° 56' 45" B (Batı) boylamı civarındadır.
