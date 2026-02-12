Arda Güler’den “mobbing’’ iddialarına yanıt

Milli futbolcu Arda Güler, eski hocası Serhat Pekmezci’nin gündem olan sözlerine ilk kez yanıt verdi. Pekmezci’nin açıklamaları İspanyol medyasında da geniş yer kaplamıştı.

İspanya'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Arda Güler, kendisi hakkında İspanyol medyasında da geniş yer bulan, kariyerinin ilk döneminde birlikte çalıştığı scout Serhat Pekmezci'nin iddialara yanıt verdi.

İşte Arda Güler paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim.

İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum.

Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum."

PEKMEZCİ'DEN MOBBİNG İDDİASI

Arda Güler'i keşfeden isim olarak bilinen Serhat Pekmezci, genç yıldızın Real Madrid'de mobbinge maruz kaldığını iddia etmişti.

Pekmezci, "Real Madrid bir mega kulüp olmasına rağmen Arda Güler mobbing yaşıyor. Bana gelip şikâyet etmedi ama bunun olacağını biliyordum. Ona sabırlı olmasını söyledim,” derken, oyuncuları işaret ederek, ”Orada Arda'yı kabullenemeyen bir grup var; ne yazık ki bunlar egosu çok yüksek oyuncular. Arda çok sabırlı ve bilinçli biri ama o bile artık ‘Neden hep ben?' diye düşünerek isyan etmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi