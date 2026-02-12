GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,80
EURO
51,92
STERLİN
59,73
GRAM
7.224,34
ÇEYREK
11.970,75
YARIM ALTIN
23.830,19
CUMHURİYET ALTINI
47.220,52
SPOR Haberleri

Arda Güler’den “mobbing’’ iddialarına yanıt

- Güncelleme Tarihi:

Arda Güler’den “mobbing’’ iddialarına yanıt
Milli futbolcu Arda Güler, eski hocası Serhat Pekmezci’nin gündem olan sözlerine ilk kez yanıt verdi. Pekmezci’nin açıklamaları İspanyol medyasında da geniş yer kaplamıştı.

İspanya'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Arda Güler, kendisi hakkında İspanyol medyasında da geniş yer bulan, kariyerinin ilk döneminde birlikte çalıştığı scout Serhat Pekmezci'nin iddialara yanıt verdi.

İşte Arda Güler paylaşımında şu ifadeleri kullandı; 

"Kariyerimin başlangıcında büyük emekleri olan Sayın Serhat Pekmezci hocamın gündem olan açıklamalarını ne yazık ki üzüntüyle takip ettim.

İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum. 

Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum."

PEKMEZCİ'DEN MOBBİNG İDDİASI

Arda Güler'i keşfeden isim olarak bilinen Serhat Pekmezci, genç yıldızın Real Madrid'de mobbinge maruz kaldığını iddia etmişti. 

Pekmezci, "Real Madrid bir mega kulüp olmasına rağmen Arda Güler mobbing yaşıyor. Bana gelip şikâyet etmedi ama bunun olacağını biliyordum. Ona sabırlı olmasını söyledim,” derken, oyuncuları işaret ederek, ”Orada Arda'yı kabullenemeyen bir grup var; ne yazık ki bunlar egosu çok yüksek oyuncular. Arda çok sabırlı ve bilinçli biri ama o bile artık ‘Neden hep ben?' diye düşünerek isyan etmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı. 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER