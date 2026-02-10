Konya’da farklı galibiyet!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Konya Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Darüşşafaka Lassa'yı 84-55 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, savunmadaki sertliği ve hücumdaki etkili performansıyla dikkat çekti.
İKİNCİ YARIDA KOPAN MAÇ
Karşılaşmanın ilk yarısını önde tamamlayan Konya temsilcisi, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde farkı giderek açtı. Darüşşafaka Lassa'ya kolay sayı şansı tanımayan Konya Büyükşehir Belediyespor, taraftarının da desteğiyle parkeden 29 sayı farkla galip ayrıldı.
(Cumali Özer)