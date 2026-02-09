GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

1922 Akşehirspor’dan deplasmanda net galibiyet

Cumali Özer
Muhabir
1922 Akşehirspor’dan deplasmanda net galibiyet
1922 Akşehirspor, deplasmanda karşılaştığı FDM Yapı Ereğli Spor’u 2-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Ereğli ekibinin sahasının tadilatta olması nedeniyle Karapınar Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. 

İkinci yarıda kontrol Akşehirspor'da

İkinci yarıda oyunun hakimiyetini ele alan 1922 Akşehirspor, 70. dakikada Alper Önal'ın kafa golüyle öne geçti. Uzatma dakikalarında ise Kamil, dönen topu tamamlayarak skoru 2-0'a taşıdı.

Üç puan Akşehirspor'un

Karşılaşma 1922 Akşehirspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. (Cumali Özer)

