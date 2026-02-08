Galatasaray ligde üst üste 2, toplamda 9. kez kalesini gole kapadı

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçıyla Trendyol Süper Lig’de bu sezon üst üste 2, toplamda da 9. kez kalesini gole kapadı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde üst üste 2. maçında da gol yemeden karşılaşmayı noktaladı. Cimbom ayrıca Rizespor müsabakasıyla ligde 8. kez kalesinde gol görmedi.

Galatasaray, bu sezon ligde toplam 14 gol yerken, bu alanda Göztepe'den sonra en az gol yiyen ikinci takım konumunda yer alıyor.

Kaynak: İHA