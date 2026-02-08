GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Stanimir Stoilov: “Ligimizde her puan çok değerli’’

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligde her puanın çok değerli olduğunu belirterek, Konyaspor karşısında aldıkları puan için mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov,

"İki takım adına da çok zor bir mücadele oldu. Daha çok mücadeleye dayalı bir oyun oynandı. Defansif anlamda iyi organize olduk, ama hücumsal anlamda istediğimiz üretkenliği gösteremedik. Galip gelmek istiyorsanız ön alanda daha fala pozisyon üretmelisiniz. Bu tarz maçlarda galibiyetin anahtarı her zaman bu. Ligimizde her puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Burada puan aldığımız için mutluyuz. Konyaspor iyi bir takım, iyi bir maç çıkardı. Onları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

