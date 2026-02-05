GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Konyaspor’da İlhan Palut dönemi yeniden başlıyor!

Güncelleme Tarihi:

Konyaspor’da İlhan Palut dönemi yeniden başlıyor!

TÜMOSAN Konyaspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile yeniden el sıkıştı.

Kulüp Başkanı Ömer Atiker ve ilgili kurulun gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda, Palut'un teknik direktörlük görevine getirilmesi konusunda taraflar arasında prensipte uzlaşma sağlandığı açıklandı.

Resmi Sözleşme Cuma Günü İmzalanacak

Konyaspor yönetimi tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, İlhan Palut ile yapılacak resmi sözleşmenin 6 Şubat 2026 Cuma günü imzalanacağı belirtildi.

İmza töreninin ardından detayların kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Yorumlar
  • G
    Gonyaspor
    1 gün önce

    Sonunda doğru bir adım atıldı

