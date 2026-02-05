Konyaspor’da İlhan Palut dönemi yeniden başlıyor!

TÜMOSAN Konyaspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile yeniden el sıkıştı.
Kulüp Başkanı Ömer Atiker ve ilgili kurulun gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda, Palut'un teknik direktörlük görevine getirilmesi konusunda taraflar arasında prensipte uzlaşma sağlandığı açıklandı.
Resmi Sözleşme Cuma Günü İmzalanacak
Konyaspor yönetimi tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, İlhan Palut ile yapılacak resmi sözleşmenin 6 Şubat 2026 Cuma günü imzalanacağı belirtildi.
İmza töreninin ardından detayların kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi