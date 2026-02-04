Olaigbe Konya’da!

Konyaspor'un uzun süredir transfer listesinde yer alan Kazeem Olaigbe transferinde mutlu sona ulaşıldı. Yeşil-beyazlılar, yaşanan tüm pürüzlerin giderilmesinin ardından oyuncuyla anlaşma sağladı.
SABAH SAATLERİNDE KONYA'YA GELDİ
Yeşil-beyazlı formayı giymeye hazırlanan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe'nin, sabah saatlerinde Konya'ya geldi. Oyuncunun kente inişinin ardından resmi işlemlerin hızla tamamlanması planlanıyor.
ÇİFTE İMZA TÖRENİ HAZIRLIĞI
Konyaspor yönetimi, Trabzonspor'dan transfer edilecek Olaigbe ve Baniye için ortak bir imza töreni düzenlemeye hazırlanıyor. Resmi sözleşmelerin atılmasının ardından transferlerin kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Sezon başında 5 milyon Euro bedelle Rennes'ten Trabzonspor'a transfer olan Belçikalı futbolcu, bu sezon 22 resmi maçta görev aldı. Olaigbe, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol atarken 6 asistlik katkı sağladı.
