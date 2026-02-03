Epsteın dosyası nedir? Epsteın olayı nasıl ortaya çıktı, Jeffrey Epsteın kimdir, nereli?

Jeffrey Epstein skandalı, Şubat 2026 itibarıyla ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yaklaşık 3 milyon sayfalık yeni belgeyle yeniden dünya gündeminin merkezine oturdu. Belgeler, yalnızca Epstein'ın suçlarını değil, küresel ölçekte etkili isimlerin adlarının geçtiği geniş bir iddialar ağını da gündeme taşıdı.

EPSTEIN DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Yeni belgelerde, siyaset, finans ve teknoloji dünyasından çok sayıda tanınmış ismin adı çeşitli yazışmalar, uçuş kayıtları ve tanık beyanlarıyla birlikte anılıyor. Yetkililer, belgelerde yer alan bilgilerin nihai hüküm anlamına gelmediğini, ancak soruşturmalar açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor.

JEFFREY EPSTEIN KİMDİR?

1953 yılında New York Brooklyn'de doğan Jeffrey Edward Epstein, kariyerine öğretmen olarak başladıktan sonra finans sektörüne geçerek kısa sürede büyük bir servet edindi. Epstein, özellikle siyasetçiler, iş insanları ve kraliyet ailesi üyeleriyle kurduğu ilişkilerle tanınıyordu.

Ancak bu çevrenin arkasında, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik sistematik cinsel istismar ve insan ticareti ağı bulunduğu iddiaları yer aldı. Epstein, 2008'de Florida'da çocuk istismarı suçlamasıyla yargılandı; 2019'da ise federal düzeyde insan ticareti suçlamasıyla tutuklandı. 10 Ağustos 2019'da New York'taki cezaevinde ölü bulundu. Resmî kayıtlara ölüm nedeni intihar olarak geçse de, olay kamuoyunda hâlâ tartışmalı.

YENİ BELGELERDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Şubat 2026'da yayımlanan belgelerde bazı tanınmış isimlerle ilgili şu iddialar yer alıyor:

Donald Trump: Belgelerde adının çok sayıda kez geçtiği, bazı e-posta yazışmalarında bir mağdurla birlikte vakit geçirildiğine dair ifadeler bulunduğu öne sürülüyor.

Prens Andrew: "A” imzalı e-postalarda Buckingham Sarayı'ndaki mahremiyete atıflar ve çeşitli tanıştırma tekliflerinin yer aldığı iddia ediliyor.

Elon Musk: Epstein'ın adası ve özel etkinliklerine dair yazışmalarda adının geçtiği, ancak adaya gittiğine dair kesin kanıt bulunmadığı belirtiliyor.

Bill Gates: Epstein ile görüşmelerinin kayıtlara girdiği, Gates'in ise iddiaları reddettiği ifade ediliyor.

Lord Mandelson: Epstein'dan maddi ödeme aldığı yönünde iddialar belgelerde yer alıyor.

TÜRKİYE BAĞLANTISI VE 1999 DEPREMİ İDDİALARI

Dosyanın Türkiye ayağı, özellikle uçuş kayıtlarında iki Türk vatandaşının isminin geçtiği iddialarıyla dikkat çekti. Süreç, bazı tanık ve mağdur avukatlarının beyanlarıyla daha da genişledi.

En çarpıcı iddialardan biri, 1999 Marmara Depremi sonrasında kaybolan bazı çocukların, bu şebeke aracılığıyla yurt dışına kaçırıldığı yönünde. Bu iddialar henüz yargı kararıyla doğrulanmış değil; ancak uluslararası soruşturmalarda incelenen başlıklar arasında yer aldığı belirtiliyor.

