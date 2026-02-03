Altınları gasbedip polisi yaraladılar: 6 şüpheli yakalandı!

ŞANLIURFA’da kar maskesi takıp girdikleri kuyumcu dükkanında 1 polis memurunu yaralayıp, altınları alarak kaçan 3 şüpheli ile olaya karıştıkları tespit edilen 3 kişi, saklandıkları adreste yakalandı. Şüpheliler, borçları nedeniyle soygunu yaptıklarını söyledi.
Olay, dün öğle saatlerinde, Narlıkuyu Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'nda Şakir Çınar'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kar maskesi takarak dükkana giren 3 şüpheli, iş yerinde bulunanları silahla tehdit edip tezgahtaki altın ve paraları aldı.
Bu sırada izinli olduğu öğrenilen ve altın alışverişi yapmak için dükkanda bulunan polis memuru Serkan İ., şüphelilere müdahale etti. Şüpheliler, polisi ayağından vurarak plakasız bir araçla kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.
İş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Akziyaret Mahallesi'nde gizlendikleri adresleri tespit etti.
6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda E.Ç. (15), M.A. (20), A.A. (20), İ.D. (21), H.A. (22) ve E.A. (47) çaldıkları altınlarla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinde, soygunu borçları nedeniyle gerçekleştirdiklerini öne süren şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
