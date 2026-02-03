GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
22 ilde terör örgütü MLKP’ye operasyon: 96 gözaltı

22 ilde terör örgütü MLKP’ye operasyon: 96 gözaltı
İstanbul merkezli 22 ilde terör örgütü MLKP’ye düzenlenen operasyonlarda 96 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İEM TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizin; Silahlı Terör Örgütünün, basın ve gençlik yapılanmaları üzerinden faaliyet yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda;

İstanbul merkezli Antalya, Adıyaman, Şanlıurfa, Rize, Bursa, Van, Tekirdağ, Gaziantep, Samsun, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Denizli, Ankara, İzmir, Sakarya, Adana ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Örgütün "Gençlik yapılanmaları, Basın ve Propaganda yapılanmaları, içerisinde faaliyet yürüttükleri,

Örgütün üst düzey yöneticilerinin de katıldığı çevrim içi toplantılar aracılığıyla talimatlar verildiği,

Örgütün 30. Yıl kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ve örgüt talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen sözde anma faaliyetleri ile çeşitli organizasyonlara katıldıkları,

Örgütün propagandasını içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Haklarında soruşturma başlatıldı.

Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir çalışmaya dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için mücadelemizi sürdürüyoruz.

Cumhuriyet Savcılığımızı, Emniyet Müdürlüğümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

