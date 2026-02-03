GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
BİLİM VE TEKNOLOJİ Haberleri

Windows 11 İçin Dönüm Noktası: 1 Milyar Kullanıcı Barajı Aşıldı

Windows 11 İçin Dönüm Noktası: 1 Milyar Kullanıcı Barajı Aşıldı

Microsoft'un en güncel işletim sistemi Windows 11, piyasaya çıkışından bu yana geçen sürede dev bir eşiği daha geride bıraktı. Son paylaşılan verilere göre Windows 11, dünya genelinde 1 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Üstelik sistemin bu rakama ulaşma hızı,  Windows 10'u bile gölgede bırakmış durumda. Kimi kullanıcılar Windows 10'dan vazgeçmemekte ısrarcı olsa da bu durum yükselişe engel teşkil etmiyor.

Windows 10'dan Daha Hızlı Yükseliyor

Pek çok kullanıcının "yüksek sistem gereksinimleri" ve "TPM 2.0" zorunluluğu nedeniyle mesafeli durduğu Windows 11, tüm eleştirilere rağmen rekor bir büyüme gösteriyor. Veriler, Windows 11'in 1 milyar barajına, Windows 10'un aynı kullanıcı sayısına ulaşma süresinden daha kısa sürede ulaştığına işaret ediyor.

Bu başarının arkasında yatan temel sebepler şunlar:

Yeni Nesil Donanımlar: Mağazalarda satılan hemen her yeni bilgisayarın Windows 11 yüklü gelmesi.

Oyun Odaklı İyileştirmeler: Direct Storage ve Auto HDR gibi özelliklerin oyuncuları cezbetmesi.

Yapay Zeka Entegrasyonu: Copilot gibi araçların iş akışlarına dahil edilmesi.

DİKKAT! Windows 10 Desteğinin Sonu Yaklaşıyor

Her ne kadar Windows 11 hızla büyüse de, Windows 10 hala pazarın önemli bir kısmını elinde tutuyor. Ancak Microsoft'un Ekim 2025 itibarıyla Windows 10'a verdiği resmi desteği kesecek olması, önümüzdeki aylarda Windows 11'e geçiş trafiğini daha da hızlandıracak gibi görünüyor. Artık Windows 10 kullanmak özellikle güvenlik açısından riskli bir hale geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

