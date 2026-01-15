Galaxy S26 modelleri seri üretime başlıyor

​25 Şubat’ta duyurulması beklenen Samsung Galaxy S26 serisi mart ayında piyasaya sürülecek, bu da Koreli firmanın seri üretim konusunda hızını arttırdığı anlamına geliyor. Samsung, Galaxy S26 serisi akıllı telefonlarını kullanıcı ile buluşturmak için adeta zamanla yarışıyor.

Şirketin yayınladığı rapora göre Galaxy S26 Plus da yeni serinin bir parçası olacak. Galaxy S26 Ultra ise, diğer cihazlara kıyasla altı kat daha fazla sayıda üretilecek ve yapılacak ilk sevkiyatların büyük çoğunluğunu oluşturacak.

"EDGE” BOŞLUĞUNU "PLUS” MI KAPATACAK?

2024'te Samsung'un, Galaxy S25 Edge'in şirketin beklediği satış başarısını yakalayamaması nedeniyle yeni amiral gemisi modelinin (S26 EDGE) geliştirilmesini durdurma kararı aldığı bildirilmişti. S26 EDGE modeli daha geliştirme aşamasında iptal edildiği için tüm piyasada yapısal dengeyi S26 Plus'ın sağlaması bekleniyor. Samsung verilen iptal kararıyla aynı anda Galaxy S26 Plus'ın geliştirme çalışmalarına başlamıştı.

İLK SEVKİYATLARDA "ULTRA” ÖNDE

Piyasaya sürülmesi beklenen modellerin muhtemel üretim sayıları ise sızan bilgilere göre: Galaxy S26: 700.000 adet, Galaxy S26 Plus: 600.000 adet, Galaxy S26 Ultra: 3,6 milyon adet olarak belirlenmiş. Ancak bu sayılar yapılacak ilk sevkiyatlar olarak belirtilmiş.

Galaxy S26 Plus'ın, bir önceki modeli Galaxy S25 Plus ile aynı 6,66 inç ekran boyutunu koruyacağı bildirilirken cihazın diğer modellerinden veya muadillerinden daha üstün özelliklere sahip olmayacağı iddialar arasında. Mart ayında Avrupa Birliği'nde piyasaya sürülmesi beklenen akıllı cihazlar teknoloji meraklıları ve akıllı telefonlarını yenilemek isteyenler tarafından tarafından heyecanla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi