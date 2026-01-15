GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,21
EURO
50,25
STERLİN
58,07
GRAM
6.473,18
ÇEYREK
10.640,47
YARIM ALTIN
21.177,17
CUMHURİYET ALTINI
42.220,83
BİLİM VE TEKNOLOJİ Haberleri

Galaxy S26 modelleri seri üretime başlıyor

Galaxy S26 modelleri seri üretime başlıyor
​25 Şubat’ta duyurulması beklenen Samsung Galaxy S26 serisi mart ayında piyasaya sürülecek, bu da Koreli firmanın seri üretim konusunda hızını arttırdığı anlamına geliyor. Samsung, Galaxy S26 serisi akıllı telefonlarını kullanıcı ile buluşturmak için adeta zamanla yarışıyor.

Şirketin yayınladığı rapora göre Galaxy S26 Plus da yeni serinin bir parçası olacak. Galaxy S26 Ultra ise, diğer cihazlara kıyasla altı kat daha fazla sayıda üretilecek ve yapılacak ilk sevkiyatların büyük çoğunluğunu oluşturacak.

"EDGE” BOŞLUĞUNU "PLUS” MI KAPATACAK?

2024'te Samsung'un, Galaxy S25 Edge'in şirketin beklediği satış başarısını yakalayamaması nedeniyle yeni amiral gemisi modelinin (S26 EDGE) geliştirilmesini durdurma kararı aldığı bildirilmişti. S26 EDGE modeli daha geliştirme aşamasında iptal edildiği için tüm piyasada yapısal dengeyi S26 Plus'ın sağlaması bekleniyor. Samsung verilen iptal kararıyla aynı anda Galaxy S26 Plus'ın geliştirme çalışmalarına başlamıştı. 

İLK SEVKİYATLARDA "ULTRA” ÖNDE

Piyasaya sürülmesi beklenen modellerin muhtemel üretim sayıları ise sızan bilgilere göre: Galaxy S26: 700.000 adet, Galaxy S26 Plus: 600.000 adet, Galaxy S26 Ultra: 3,6 milyon adet olarak belirlenmiş. Ancak bu sayılar yapılacak ilk sevkiyatlar olarak belirtilmiş.

Galaxy S26 Plus'ın, bir önceki modeli Galaxy S25 Plus ile aynı 6,66 inç ekran boyutunu koruyacağı bildirilirken cihazın diğer modellerinden veya muadillerinden daha üstün özelliklere sahip olmayacağı iddialar arasında. Mart ayında Avrupa Birliği'nde piyasaya sürülmesi beklenen akıllı cihazlar teknoloji meraklıları ve akıllı telefonlarını yenilemek isteyenler tarafından tarafından heyecanla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER