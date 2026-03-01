GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da iplik yüklü tır devrildi: 1 yaralı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da iplik yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Konya-Adana kara yolu Hortu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (27) idaresindeki 27 AJR 348 plakalı iplik yüklü tır, kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

