KONYA Haberleri

Konya’da şehit polis Mustafa Çetin unutulmadı

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da şehit polis Mustafa Çetin unutulmadı

10 yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı aracın geçişi sırasında düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan polis memuru Mustafa Çetin için memleketinde anma programı gerçekleştirildi.

Ilgın ilçesine bağlı Yukarı Çiğil Mahallesi'nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda sohbet gerçekleştirildi ve Mevlid-i Şerif okundu. Şehit Mustafa Çetin başta olmak üzere tüm şehitler için hatim duası yapıldı.

PROGRAMA YOĞUN KATILIM OLDU

Duygu dolu anların yaşandığı programa İlçe Vaizi İsa Türk'ün yanı sıra Pir Hüseyin Bey Camii İmamı Bekir Naneci, Sanayi Fatih Camii İmamı Bekir Kaya, Yukarı Çiğil Merkez Camii İmamı Mehmet Ereser ve emekli din görevlisi Mehmet Bozoklu katıldı. Programda birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Etkinlik kapsamında Cuma namazının ardından Sakal-ı Şerif ziyareti de yapıldı. Ilgın Müftülüğü koordinesinde düzenlenen anma programı, edilen duaların ardından sona erdi.

(Cumali Özer)

