Son Dakika
KONYA Haberleri

KONESOB iftarında Konya Protokolü ve Oda Başkanları bir araya geldi

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

KONESOB iftarında Konya Protokolü ve Oda Başkanları bir araya geldi
Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından düzenlenen iftar programına Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Mustafa Hakan Özer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, İlçe Belediye Başkanları, Bölge Müdürleri, Daire Başkanları, 31 İlçe Oda Başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve genel sekreterler katıldı.

İftar programının açılış konuşmasını yapan Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, "Ahi Evran'ın emanetini taşıyan, Mevlana'nın hoşgörüsünü yüreğinde yaşatan Konya; üretimin, emeğin ve dayanışmanın şehridir. Esnafıyla, sanatkârıyla, çiftçisiyle, sanayicisiyle bu şehir alın terini kutsal bilir. Asırlardır süregelen Ahilik kültürü bize sadece ticareti değil; dürüstlüğü, paylaşmayı ve kardeşliği de öğretmiştir. Bugün burada aynı sofranın etrafında buluşmamız, birliğimizin, beraberliğimizin ve ortak değerlerimizin en canlı göstergesidir. Güç, ayrılıkta değil; omuz omuza durmakta gizlidir. Her daim Esnaf ve Sanatkârımızın derdine derman olan Sayın Valimize, Belediye Başkanlarımıza, Milletvekillerimize, İl Müdürlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Esnafımızın ve sanatkârımızın güçlü ve gür sesi olan, kalkınması için gece gündüz çalışan, emek veren her bir oda başkanımıza, yönetim ve denetim kurulu üyelerimize, genel sekreterlerimize ve tüm çalışan kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu mübarek ay; Esnafınıza bereket, ülkemize dirlik, milletimize huzur, coğrafyamıza barış, tüm insanlığa umut getirsin. Birliğimiz ve kardeşliğimiz daim, sofralarımız bereketli olsun” dedi. 

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise konuşmasında, "Şehrimizin kalkınması için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da "Esnafımızın işi yolunda olduğunda Türkiye'nin ekonomisi ve üretimi de güçlü olur. Bizler de geçmişten bugüne taşınan bu meşaleyi daha da büyüterek yaşatmanın gayreti içerisindeyiz” diye konuştu. 

Programda son olarak kürsüye gelen Konya Valisi İbrahim Akın'da "Konya'mız, ilmin, irfanın ve tarihin şehri olduğu kadar aynı zamanda ticaretin de merkezidir. Konya esnafı, Ahiliğin prensiplerini özümsemiş; yaptığı işte doğruluğu, dürüstlüğü, helal kazancı ve alın terini temel ilke edinmiş kıymetli bir kesimdir. Esnafımızın zaman zaman sıkıntılı süreçlerden geçtiğini biliyoruz. Ancak inanıyoruz ki Konya esnafımız her türlü zorluğun üstesinden gelecek nitelik ve donanıma sahiptir. İnşallah omuz omuza, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Konya'mız bugün ülkemizde parmakla gösterilen önemli şehirlerden biridir. Bu noktaya gelinmesinde kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, siyasetçilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve siz kıymetli esnaflarımızın alın teri, emeği ve gayreti büyük rol oynamıştır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. 

(Bekir Turan)

 

