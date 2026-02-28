Konya’da hava bugün nasıl olacak, yağış bekleniyor mu? İşte 5 günlük hava durumu

Konya’da bugün hava nasıl, yağış bekleniyor mu? Soğuk giden havaların ardından kar yağışı geliyor mu? Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya ve 31 ilçede güncel hava tahmin raporlarını paylaştı. Buna göre Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Meteorolojinin son hava tahmin raporuna göre Konya'da havanın bugün parçalı ve çok bulutlu olacağı bekleniyor. Yağışın beklenmediği kentte hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte 5 günlük hava durumu

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise kuzey kuzey batı 21 km/sa hızında, çoğunlukla orta şiddette, ara sıra hafif esintili olarak esmesi bekleniyor.

Hafta ortasında 3-4 derecelik düşüş

Meteoroloji verilerine göre 2 Mart Pazartesi günü Konya'da sıcaklıklarda 3-4 derecelik düşüş yaşanacak. Buna rağmen kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarının devam edeceği belirtiliyor.

Konya'da bugün hava nasıl olacak?

Konya'da bu hafta hava sıcaklıklarında artış bekleniyor. Bugün hava durumunun parçalı bulutlu ve don olması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 3°C, en düşük sıcaklığının ise -2°C olacağı tahmin ediliyor. Havanın yağışlı olma ihtimali %47 civarında olurken, yaklaşık 0.1mm oranında yağış bekleniyor.

Rüzgârın kuzey kuzey batı 21 km/sa hızında, çoğunlukla orta şiddette, ara sıra hafif esintili olarak esmesi bekleniyor. Gökyüzündeki bulutların yoğunluğu %77 oranında. Bugünkü hava şartlarında görüş uzaklığının yaklaşık 24 km olacağı tahmin ediliyor. Konya'nın nem oranı %70 civarında beklenirken, çiy noktası -4°C ve basınç değerinin 1020 mb olması bekleniyor.

Konya'da yarın hava nasıl olacak?

Konya'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde çok bulutlu -1°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın bulutlu 5°C, akşam saatlerinde çok bulutlu 5°C, gece parçalı bulutlu 1°C olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 4°.

Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°.

Pazartesi Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 9°.

Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°.

Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°.

Kaynak: Haber Merkezi