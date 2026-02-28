Beyşehir’de şap alarmı: Büyükbaşlara yönelik saha taraması yapıldı

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş hayvanlarda olası hastalık yayılımını tespit edebilmek amacıyla sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Kurum tarafından yapılan bilgilendirmede, hayvan sağlığı personelince büyükbaşlara yönelik sero-survey uygulamasının hayata geçirildiği aktarıldı. Çalışma çerçevesinde araziden temin edilen numunelerin laboratuvar analizine alınacağı, elde edilecek sonuçların ise bölgedeki hastalık durumunun bilimsel veriler doğrultusunda değerlendirilmesinde kullanılacağı kaydedildi.
Yetkililer, mücadelenin planlı ve kontrollü bir program dahilinde sürdürüldüğünü vurgularken, üreticilerin de belirlenen kurallara titizlikle riayet etmelerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
(Bekir Turan)