Konya’da bugün vefat edenler 26 Şubat 2026 Perşembe

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
BEKİR ÖZEKTAŞ
|
DURAYDA
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
HASAN AĞAR
|
İKİPINAR
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
BEHİYE GÜNEŞ
|
EL RAİ/SURİYE
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
NURDANE KILINÇ
|
BÜYÜKAŞLAMA
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ŞENEL AYDENİZ
|
SARIKÖY
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
MUSTAFA GÜL
|
ÇAYKARA
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
MEHMET KOÇAK
|
KARABAYIR
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
BAYRAM ACAR
|
AKVİRAN
|
BEDİR MEZARLIĞI
|
KERİME ÇAĞLAYAN
|
KARNABAT/BULGARİSTAN
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
CEMİLE İYİKAN
|
KONYA
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
SULTAN YENİ
|
AKSARAY
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|
SELMAN SARIKAYA
|
AKSARAY
|
TEM MEZARLIĞI
|
EMİNE SARICA
|
YUKARIEŞENLER
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
