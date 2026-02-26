GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 26 Şubat 2026 Perşembe

Konya’da bugün vefat edenler 26 Şubat 2026 Perşembe
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 26 Şubat 2026 Perşembe günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

BEKİR ÖZEKTAŞ

DURAYDA
05-02-1949

ELMACI MEZARLIĞI

HASAN AĞAR

İKİPINAR
01-05-1971

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

BEHİYE GÜNEŞ

EL RAİ/SURİYE
01-01-1964

ARAPLAR MEZARLIĞI

NURDANE KILINÇ

BÜYÜKAŞLAMA
13-10-1955

ÜÇLER MEZARLIĞI

ŞENEL AYDENİZ

SARIKÖY
06-05-1949

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MUSTAFA GÜL

ÇAYKARA
07-10-1937

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET KOÇAK

KARABAYIR
02-11-1939

ELMACI MEZARLIĞI

BAYRAM ACAR

AKVİRAN
13-06-1958

BEDİR MEZARLIĞI

KERİME ÇAĞLAYAN

KARNABAT/BULGARİSTAN
01-07-1932

YAZIR MEZARLIĞI

CEMİLE İYİKAN

KONYA
02-03-1971

YAZIR MEZARLIĞI

SULTAN YENİ

AKSARAY
01-01-1948

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

SELMAN SARIKAYA

AKSARAY
01-01-1963

TEM MEZARLIĞI

EMİNE SARICA

YUKARIEŞENLER
07-09-1943

KARAASLAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

