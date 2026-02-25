GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,98
EURO
51,92
STERLİN
59,67
GRAM
7.416,75
ÇEYREK
12.239,50
YARIM ALTIN
24.397,41
CUMHURİYET ALTINI
48.587,11
KONYA Haberleri

Konya’da karla mücadele aralıksız sürüyor! Ekipler teyakkuzda

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da karla mücadele aralıksız sürüyor! Ekipler teyakkuzda
Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Konya AKOM, kış şartlarının etkisini artırdığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yolların güvenli hale getirilmesi amacıyla yoğun şekilde tuzlama ve solüsyon uygulaması yapıyor.

Kar küreme ekipleri teyakkuzda

Konya genelinde ve özellikle yüksek kesimlerde ulaşımın güvenliğini sağlamak için kar küreme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için sahada teyakkuz hâlinde bulunuyor.

Özellikle Bozkır ilçesi Kozağaç Mahallesi ve çevresindeki yüksek kesimlerde ekiplerin yoğun mesai harcadığı vurgulandı. Yetkililer, sürücülere ve vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER