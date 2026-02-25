Konya’da karla mücadele aralıksız sürüyor! Ekipler teyakkuzda

Konya AKOM, kış şartlarının etkisini artırdığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yolların güvenli hale getirilmesi amacıyla yoğun şekilde tuzlama ve solüsyon uygulaması yapıyor.
Kar küreme ekipleri teyakkuzda
Konya genelinde ve özellikle yüksek kesimlerde ulaşımın güvenliğini sağlamak için kar küreme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için sahada teyakkuz hâlinde bulunuyor.
Özellikle Bozkır ilçesi Kozağaç Mahallesi ve çevresindeki yüksek kesimlerde ekiplerin yoğun mesai harcadığı vurgulandı. Yetkililer, sürücülere ve vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Ekiplerimiz, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla tuzlama, solüsyon ve kar küreme çalışmalarını sürdürmektedir.— Konya AKOM (@KonyaAkom) February 25, 2026
#KarBerekettir
Bozkır ilçesi Kozağaç Mahallesi pic.twitter.com/kQf7Eg3w6R
