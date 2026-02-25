Konya’da bugün vefat edenler 25 Şubat 2026 Çarşamba

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
NAZLI KARATAŞ
|
KARABIYIK
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
FATMA DÜNYA
|
TÜRKMENKARAHÜYÜK
|
YAĞBASAN MEZARLIĞI
|
ZEKİYE TEZEL
|
ARIKÖREN
|
TEKKE MEZARLIĞI
|
BEBEK DEMİR
|
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MİHRİYE GÜNLER
|
ERZURUM
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
EMİNE KAÇAR
|
GÖCÜ
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|
ŞÜKRİYE KOSKA
|
GAZİANTEP
|
HARMANCIK MEZARLIĞI
|
KEMAL KAYA
|
KARAHAN
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
ALİ GÖNÜLTAŞ
|
HADİM
|
YAĞBASAN MEZARLIĞI
|
HASAN HÜSEYİN AVCI
|
HABİLLER
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ARYA HÜMA ARSLAN
|
SELÇUKLU
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
MEHMET UYSAL
|
SOĞUCAK
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
|
ÖMER LUTFİ GÜLER
|
SÜLÜKLÜ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
HAMDİ AYDIN
|
KEMPOS
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
TALHA EREN
|
KARATAY
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi