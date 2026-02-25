GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,96
EURO
51,77
STERLİN
59,47
GRAM
7.436,08
ÇEYREK
12.271,44
YARIM ALTIN
24.461,08
CUMHURİYET ALTINI
48.713,91
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 25 Şubat 2026 Çarşamba

Konya’da bugün vefat edenler 25 Şubat 2026 Çarşamba
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 25 Şubat 2026 Çarşamba günü vefat eden 15 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

NAZLI KARATAŞ

KARABIYIK
20-01-1955

HOCACİHAN MEZARLIĞI

FATMA DÜNYA

TÜRKMENKARAHÜYÜK
10-06-1943

YAĞBASAN MEZARLIĞI

ZEKİYE TEZEL

ARIKÖREN
03-05-1955

TEKKE MEZARLIĞI

BEBEK DEMİR


24-02-2026

YAZIR MEZARLIĞI

MİHRİYE GÜNLER

ERZURUM
01-01-1943

YAZIR MEZARLIĞI

EMİNE KAÇAR

GÖCÜ
02-04-1953

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

ŞÜKRİYE KOSKA

GAZİANTEP
03-01-1935

HARMANCIK MEZARLIĞI

KEMAL KAYA

KARAHAN
06-09-1950

YAZIR MEZARLIĞI

ALİ GÖNÜLTAŞ

HADİM
20-07-1975

YAĞBASAN MEZARLIĞI

HASAN HÜSEYİN AVCI

HABİLLER
04-05-1944

ÜÇLER MEZARLIĞI

ARYA HÜMA ARSLAN

SELÇUKLU
19-01-2026

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEHMET UYSAL

SOĞUCAK
29-10-1952

KARAASLAN MEZARLIĞI

ÖMER LUTFİ GÜLER

SÜLÜKLÜ
21-05-1960

YAZIR MEZARLIĞI

HAMDİ AYDIN

KEMPOS
06-07-1942

HOCACİHAN MEZARLIĞI

TALHA EREN

KARATAY
22-04-2008

KARAASLAN MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER